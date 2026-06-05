Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La decisione è stata annunciata ufficialmente, dopo settimane di voci non confermate. La presentatrice prenderà il posto del conduttore precedente, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta. La conferma è arrivata durante una comunicazione ufficiale, chiudendo così le indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi negli ultimi tempi.

Prima erano soltanto indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi, ora è arrivata anche l’ufficialità. Mediaset ha sciolto ogni dubbio sul futuro de L’Isola dei Famosi, annunciando un cambiamento destinato a segnare una netta discontinuità rispetto al passato. Il reality si prepara infatti a tornare con una formula rinnovata e con una figura alla conduzione che promette di imprimere un’impronta diversa al programma. Una scelta che l’azienda ha deciso di motivare pubblicamente, spiegando le ragioni che hanno portato a questa svolta. Adesso è confermato: Selvaggia Lucarelli condurrà L’Isola dei Famosi. Dopo settimane di rumors e anticipazioni, Mediaset ha confermato che sarà Selvaggia Lucarelli a guidare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Confermato, Selvaggia Lucarelli condurrà L’Isola dei Famosi: Pier Silvio Berlusconi spiega il perché di questa scelta

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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