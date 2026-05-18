Pier Silvio Berlusconi l’annuncio su Maria De Filippi dopo la finale di Amici 25
Dopo la conclusione della finale di Amici di Maria De Filippi, si sono diffuse dichiarazioni ufficiali da parte di un dirigente televisivo. In occasione dell’evento, è stato annunciato un aggiornamento riguardo alla conduttrice, Maria De Filippi, e alla stagione appena conclusa. La trasmissione ha registrato ascolti elevati e ha visto un vincitore che ha ottenuto consensi sia dal pubblico che dalla giuria. La finale ha rappresentato il punto finale di questa edizione, attirando numerosi spettatori e copertura mediatica.
La finale di Amici di Maria De Filippi ha chiuso la stagione televisiva con numeri importanti e un vincitore che ha saputo conquistare pubblico e giuria. Domenica sera, infatti, a trionfare è stato Lorenzo Salvetti, protagonista di un percorso costante e convincente che lo ha portato fino al gradino più alto del podio. Dal punto di vista degli ascolti, la serata conclusiva del talent ha registrato 3 milioni e 483 mila spettatori con uno share del 25.90%, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della stagione. Un risultato che, pur in un contesto televisivo sempre più competitivo, dimostra la solidità del format e l’affezione del pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa italiana
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