Piano Estate 2025 2027 boom di richieste dalle scuole | Valditara firma il decreto per ulteriori 20,8 milioni di euro

Le scuole italiane hanno presentato un alto numero di richieste per mantenere aperti gli istituti durante l’estate, superando i fondi disponibili. Il bando si è chiuso il 4 giugno, con richieste che hanno superato i 20,8 milioni di euro disponibili. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha quindi approvato un decreto per incrementare le risorse destinate a questa iniziativa.

Le scuole italiane hanno risposto in massa alla possibilità di tenere aperti gli istituti durante la pausa estiva. Dopo la chiusura dei termini del bando (prevista per il 4 giugno), le richieste per attivare i percorsi extracurricolari hanno superato la copertura finanziaria prevista inizialmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per rimediare alla mancanza di fondi, è stato emanato un nuovo decreto. L’avviso pubblico originario, diramato l’11 maggio scorso, aveva messo sul piatto uno stanziamento pari a 300 milioni di euro. Lo scopo era finanziare iniziative ludiche, sportive e di inclusione per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONO STATO RIMANDATO! Papà È SCOPPIATO in LACRIME...

Notizie e thread social correlati

Piano Estate 2026: Valditara firma il decreto da 300 milioni di euro. Il Ministro: “Il Piano offre preziose opportunità, soprattutto agli studenti che hanno meno occasioni”Il Ministro dell'Istruzione ha firmato un decreto da 300 milioni di euro relativo al Piano Estate 2026.

Scuole aperte in estate, Valditara firma decreto da 300 milioniIl Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate, che prevede l’apertura delle...

Temi più discussi: Piano Estate 2026, ecco le graduatorie definitive con l'elenco delle scuole ammesse al finanziamento; Piano Estate 2026 e Dispositivi digitali, pubblicate le graduatorie dei due avvisi; FLC CGIL Emilia Romagna: Piano Estate, non sulla pelle del personale ATA; Piano Estate 2026 al via: 300 milioni per corsi e recupero.

Il Piano nazionale per l’assistenza agli anziani 2025-2027 è il primo banco di prova della riforma del 2023. Il bilancio è in chiaroscuro, tra passi avanti e criticità ancora aperte. Ne parla C. Gori x.com

Piano Estate 2026, ecco le graduatorie definitive con l’elenco delle scuole ammesse al finanziamentoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 37 del 15 giugno 2026, relativo all’approvazione delle graduatorie definitive dell’avviso Piano Estate 2026. orizzontescuola.it

Piano Estate, la Flc Cgil: Scuole aperte, ma non sulla pelle del personale ATAIl Piano Estate ministeriale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 accende il dibattito nel mondo della scuola emiliano-romagnola. A fronte di uno ... chiamamicitta.it