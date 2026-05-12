Il Ministro dell'Istruzione ha firmato un decreto da 300 milioni di euro relativo al Piano Estate 2026. Il piano include attività ricreative, interventi per il miglioramento delle competenze e iniziative di socializzazione, rivolte agli studenti durante il periodo di sospensione delle lezioni estive. Il Ministero ha dichiarato che il progetto mira a offrire opportunità anche agli studenti con meno occasioni.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate, che prevede attività ricreative, di potenziamento delle competenze e di socialità per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. “Il Piano Estate offre preziose opportunità agli studenti”, sottolinea il Ministro Valditara. “Siamo convinti che sia necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi che, nel periodo delle vacanze, perdono un punto di riferimento fondamentale e non possono contare su altre esperienze di crescita personale a causa delle esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni familiari”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piano Estate 2026: Valditara firma il decreto da 300 milioni di euro. Il Ministro: “Il Piano offre preziose opportunità, soprattutto agli studenti che hanno meno occasioni”

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