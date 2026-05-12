Scuole aperte in estate Valditara firma decreto da 300 milioni

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate, che prevede l’apertura delle scuole anche durante la stagione estiva. La misura mira a offrire opportunità di apprendimento aggiuntive per gli studenti, con risorse dedicate alla gestione delle strutture e alle attività educative. La decisione riguarda le scuole di diversi livelli, coinvolgendo enti locali e istituti scolastici.

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Un decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate è stato firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scuole aperte durante l’estate 2026, in arrivo il bando da 300 milioniIl ministero dell’Istruzione e del Merito prepara un nuovo avviso per il Piano Estate, con una dotazione prevista di 300 milioni di euro destinata... 50 milioni per gli ATA: il piano Valditara per le scuoleIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato oggi, lunedì 9 marzo 2026, un decreto che destina oltre 50 milioni di euro alla formazione del... Argomenti più discussi: Scuole aperte durante l’estate 2026, in arrivo il bando da 300 milioni; Le scuole restano aperte: in arrivo 300 milioni per il Piano Estate; Centri estivi, oggi a Bologna è il click day: Tutti davanti al pc per cercare soluzioni alla lunga estate senza scuola; Pubblico, privato o parrocchia? A Bologna per coprire l’estate si possono spendere oltre 2mila euro a figlio. CANOSSA MOBILI DI LEARDINI RUGGERO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Scuole aperte durante l’estate 2026, in arrivo il bando da 300 milioniIl ministero dell’Istruzione e del Merito prepara un nuovo avviso per il Piano Estate, con una dotazione prevista di 300 milioni di euro destinata alle scuole. Le risorse serviranno a finanziare attiv ... orizzontescuola.it