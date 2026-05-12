Scuole aperte in estate Valditara firma decreto da 300 milioni

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate, che prevede l’apertura delle scuole anche durante la stagione estiva. La misura mira a offrire opportunità di apprendimento aggiuntive per gli studenti, con risorse dedicate alla gestione delle strutture e alle attività educative. La decisione riguarda le scuole di diversi livelli, coinvolgendo enti locali e istituti scolastici.

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Un decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate è stato firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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