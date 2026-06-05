India piano da 30 miliardi per i data center dell’IA entro il 2030
L'India ha annunciato un investimento di 30 miliardi di dollari per sviluppare data center dedicati all'intelligenza artificiale entro il 2030. La strategia prevede di assicurare energia sufficiente per supportare 5 gigawatt di capacità. Il governo ha inoltre introdotto incentivi fiscali per i fornitori di servizi cloud, puntando a stimolare la crescita del settore e l'espansione delle infrastrutture digitali nel paese.
Come farà l'India a garantire l'energia necessaria per 5 gigawatt?. Quali incentivi fiscali ha previsto il governo per i fornitori cloud?. Perché la gestione delle risorse idriche potrebbe bloccare i cantieri?. Chi sono i colossi tecnologici che competono con AirTrunk in India?.? In Breve Progetto da 21 miliardi di rupie nel Maharashtra per un data center da 3 gigawatt.. Capacità totale prevista in India da 1,5 a 8 gigawatt entro il 2030.. Agevolazioni fiscali per fornitori cloud stranieri garantite dal governo fino al 2047.. Sviluppo di 600 megawatt già pianificato tra Mumbai, Chennai e Hyderabad.. AirTrunk investe 30 miliardi di dollari per espandere l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale in India entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu
India Overtake Japan 4th Largest Economy On Track
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