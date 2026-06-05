L'India ha annunciato un investimento di 30 miliardi di dollari per sviluppare data center dedicati all'intelligenza artificiale entro il 2030. La strategia prevede di assicurare energia sufficiente per supportare 5 gigawatt di capacità. Il governo ha inoltre introdotto incentivi fiscali per i fornitori di servizi cloud, puntando a stimolare la crescita del settore e l'espansione delle infrastrutture digitali nel paese.

Come farà l'India a garantire l'energia necessaria per 5 gigawatt?. Quali incentivi fiscali ha previsto il governo per i fornitori cloud?. Perché la gestione delle risorse idriche potrebbe bloccare i cantieri?. Chi sono i colossi tecnologici che competono con AirTrunk in India?.? In Breve Progetto da 21 miliardi di rupie nel Maharashtra per un data center da 3 gigawatt.. Capacità totale prevista in India da 1,5 a 8 gigawatt entro il 2030.. Agevolazioni fiscali per fornitori cloud stranieri garantite dal governo fino al 2047.. Sviluppo di 600 megawatt già pianificato tra Mumbai, Chennai e Hyderabad.. AirTrunk investe 30 miliardi di dollari per espandere l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale in India entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India, piano da 30 miliardi per i data center dell’IA entro il 2030

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India Overtake Japan 4th Largest Economy On Track

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