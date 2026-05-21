Stellantis presenta FaSTLAne 2030 piano strategico da 60 miliardi di euro

Stellantis ha annunciato il piano strategico FaSTLAne 2030, un programma quinquennale da 60 miliardi di euro. La società ha comunicato che l’obiettivo è di accelerare la crescita e aumentare i profitti attraverso questa iniziativa. L’annuncio è stato fatto ad Amsterdam, con dettagli sui progetti e le strategie previste per i prossimi anni. Il piano comprende investimenti e misure specifiche rivolte a diversi settori dell’azienda.

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