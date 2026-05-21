Stellantis presenta FaSTLAne 2030 piano strategico da 60 miliardi di euro
Stellantis ha annunciato il piano strategico FaSTLAne 2030, un programma quinquennale da 60 miliardi di euro. La società ha comunicato che l’obiettivo è di accelerare la crescita e aumentare i profitti attraverso questa iniziativa. L’annuncio è stato fatto ad Amsterdam, con dettagli sui progetti e le strategie previste per i prossimi anni. Il piano comprende investimenti e misure specifiche rivolte a diversi settori dell’azienda.
AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis presenta FaSTLAne 2030, il suo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare la crescita e i profitti. Durante la sessione mattutina del suo Investor Day, presso la sede di Auburn Hills, Michigan, in Nord America la Leadership Stellantis ha definito i sei pilastri fondamentali della sua strategia per il futuro: “1. Gestione più efficace di un portafoglio di marchi senza pari; 2. Investimenti in piattaforme, powertrain e tecnologie globali; 3. Partnership che completano i punti di forza di Stellantis; 4. Ottimizzazione dell’impronta industriale; 5. Eccellenza nell’esecuzione; 6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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