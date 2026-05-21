Stellantis presenta FaSTLAne 2030 piano strategico da 60 miliardi di euro

Da ildenaro.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis ha annunciato il piano strategico FaSTLAne 2030, un programma quinquennale da 60 miliardi di euro. La società ha comunicato che l’obiettivo è di accelerare la crescita e aumentare i profitti attraverso questa iniziativa. L’annuncio è stato fatto ad Amsterdam, con dettagli sui progetti e le strategie previste per i prossimi anni. Il piano comprende investimenti e misure specifiche rivolte a diversi settori dell’azienda.

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AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis presenta FaSTLAne 2030, il suo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare la crescita e i profitti. Durante la sessione mattutina del suo Investor Day, presso la sede di Auburn Hills, Michigan, in Nord America la Leadership Stellantis ha definito i sei pilastri fondamentali della sua strategia per il futuro: “1. Gestione più efficace di un portafoglio di marchi senza pari; 2. Investimenti in piattaforme, powertrain e tecnologie globali; 3. Partnership che completano i punti di forza di Stellantis; 4. Ottimizzazione dell’impronta industriale; 5. Eccellenza nell’esecuzione; 6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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