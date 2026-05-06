Nell’arco di dieci giorni, la polizia ha arrestato cinque persone sospettate di spaccio di droga nel quartiere Farnesiana di Piacenza. L’operazione è partita grazie all’utilizzo dell’app YouPol, che ha segnalato alcune attività sospette. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti, bilancini di precisione e denaro contante all’interno dell’abitazione di un giovane. Le immagini delle telecamere e le segnalazioni hanno contribuito a individuare i soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'app YouPol a smascherare lo spacciatore in Farnesiana?. Quali oggetti hanno trovato gli agenti nella casa del giovane arrestato?. Dove si nascondevano gli altri spacciatori intercettati dalla Squadra Mobile?. Perché la polizia ha scelto proprio quel punto per il pedinamento?.? In Breve Cinque arresti e tre denunce per gli otto soggetti intercettati dalla Squadra Mobile.. Operazioni condotte tra il 1° maggio e l'ultimo episodio in strada Farnesiana.. Sequestrati 11 grammi di hashish, denaro, un manganello e spray al peperoncino.. Spaccio rilevato anche nei parcheggi della Besurica e nelle vie Roma e XXIV Maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, 8 spacciatori fermati in 10 giorni: l’app YouPol aiuta la Polizia

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