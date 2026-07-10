L'ex caserma XXX Maggio a Peschiera del Garda, dopo otto secoli, sta per essere riqualificata. In passato, è stata fortezza, caserma e carcere militare. Ora sarà destinata a ospitare strutture di lusso per il turismo sul lago. La trasformazione riguarda un edificio storico che, nel tempo, ha subito diversi utilizzi. La riapertura è prevista nelle prossime settimane, con lavori di ristrutturazione ancora in corso.

Bologna, 10 lug. (askanews) - Per secoli è stata fortezza, poi caserma e carcere militare. Ora l'ex Caserma XXX Maggio di Peschiera del Garda si prepara a diventare uno degli indirizzi del turismo di lusso sul lago. Tredicimila metri quadri nel cuore del sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO delle fortificazioni venete, che nel 2027 riapriranno come albergo a cinque stelle. E gli scavi, prima del cantiere, hanno riportato alla luce resti romani, un canale medievale e le tracce di una torre ezzeliniana. "Peschiera è una struttura storica, il cui primo lotto parte dal 1200: diventa una fortezza, poi un carcere militare - spiega il presidente di TH Group, Graziano Debellini -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Peschiera del Garda, la caserma Unesco rinasce dopo otto secoli

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