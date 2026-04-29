Land of Wine a Peschiera del Garda

Dal 1 al 3 maggio 2026, a Peschiera del Garda si terrà la manifestazione Land of Wine, dedicata alle produzioni enogastronomiche della regione Veneto. L’evento si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà produttori locali, ristoratori e appassionati. Durante i tre giorni saranno organizzate degustazioni, esposizioni e incontri con esperti del settore. La manifestazione mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio veneto.

Dall'1 al 3 maggio 2026, Land of Wine 2026 porterà a Peschiera del Garda un fine settimana dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio veneto. La manifestazione si svolgerà in Piazzale Cesare Betteloni e si propone come un percorso immersivo tra sapori locali e.🔗 Leggi su Veronasera.it Ep. 827 Growing The field Of Hispanic Wine Educators | wine2wine Business Forum 2021 Notizie correlate Vivi Vintage Market a Peschiera del GardaDal 24 al 26 aprile 2026 Vivi Vintage Market animerà Peschiera del Garda con una proposta dedicata al mondo del vintage, tra moda, design e... Uomo ricercato viene arrestato dalla polfer in stazione a Peschiera del GardaAlla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda, un controllo di routine si è trasformato in un arresto. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nasce Lugana Vitae, il progetto di studio sul pedoclima del vino storico del Lago di Garda; Gardaland, Caneva e Movieland senz'auto: ecco i pacchetti treno e ingresso. Land of Wine a Peschiera del GardaNell’incantevole cornice del centro storico, affacciato sul caratteristico porticciolo, dal 9 all'11 maggio 2025 prenderà vita Land of Wine una manifestazione che punta a celebrare i sapori ... veronasera.it