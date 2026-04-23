Vivi Vintage Market a Peschiera del Garda

Dal 24 al 26 aprile 2026, Peschiera del Garda ospiterà Vivi Vintage Market, un evento dedicato agli appassionati di vintage. Durante la tre giorni, saranno presenti espositori che proporranno abbigliamento, oggetti di design e collezioni di vario tipo. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, attirando visitatori interessati a scoprire e acquistare pezzi unici del passato.

Dal 24 al 26 aprile 2026 Vivi Vintage Market animerà Peschiera del Garda con una proposta dedicata al mondo del vintage, tra moda, design e collezionismo. La manifestazione si svolgerà all’interno della Caserma d'Artiglieria di Porta Verona, uno degli spazi storici più suggestivi della cittadina.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate "Vivi Vintage Market" a LaziseNel primo fine settimana di aprile, dal 4 al 6, Lazise ospiterà una nuova edizione del Vivi Vintage Market, appuntamento dedicato agli appassionati... Vintage Market Bari 2026: in Fiera del Levante il più grande mercato vintage del Sud ItaliaPronta la tredicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato di prodotti e oggetti vintage e di seconda mano più grande e prestigiosa di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Vivi Vintage: il mercatino d’epoca e lo street food gourmet tornano sul Garda. Vivi Vintage Market a Peschiera del GardaDal 24 al 26 aprile 2026 Vivi Vintage Market animerà Peschiera del Garda con una proposta dedicata al mondo del vintage, tra moda, design e collezionismo. La manifestazione si svolgerà all’interno ... veronasera.it Vivi Vintage Market a LaziseDal 30 ottobre al 2 novembre, la Dogana Veneta di Lazise, affacciata sul suggestivo Porto Vecchio, ospiterà Vivi Vintage Market, la grande mostra mercato dedicata al fascino intramontabile del vintage ... veronasera.it