Perugia Procura generale | La nazionalità dell’indagato non va più comunicata

La Procura generale di Perugia ha stabilito che non sarà più comunicata la nazionalità degli indagati. La decisione riguarda le modalità di comunicazione degli uffici requirenti e segna un cambiamento nelle prassi adottate finora. La scelta è stata annunciata come parte di nuove regole interne, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La modifica si applica alle comunicazioni ufficiali relative a persone sotto indagine nel distretto.

Siamo all’assurdo. Il virus del politicamente corretto sta infettando anche la giustizia italiana La Procura generale di Perugia ha infatti deciso di fissare nuove regole per la comunicazione degli uffici requirenti del distretto. Il documento è datato 12 giugno 2026. Ed è articolato in un decalogo, che richiama principi condivisibili come il rispetto della presunzione di innocenza, la sobrietà nella diffusione delle notizie e il divieto di spettacolarizzare le indagini. Ma c’è anche un passaggio piuttosto bizzarro, che merita di essere esaminato parola per parola. Tra le “condizioni operative integrative”, infatti, è presente anche una disposizione che è destinata a fare scalpore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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