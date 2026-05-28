Intercettazioni in carcere la procura generale di Perugia incontra avvocati e Camera penale

Da perugiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La procura generale di Perugia ha incontrato avvocati e rappresentanti della Camera penale per discutere delle intercettazioni tra difensori e indagati. L'incontro ha visto la partecipazione del procuratore generale, del presidente della Camera penale e del presidente dell'Ordine degli avvocati. La riunione si è concentrata sulle modalità di utilizzo e limiti delle intercettazioni nelle comunicazioni tra avvocato e cliente in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La procura generale di Perugia ha ospitato un incontro tra il procuratore generale Sergio Sottani, il presidente della Camera penale di Perugia Luca Gentili e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia Carlo Orlando, per affrontare il tema delle intercettazioni nei rapporti tra difensori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Intercettazioni "illegali" in carcere, la Camera penale chiama il Procuratore generale e proclama lo stato di agitazioneLa Camera penale ha annunciato uno stato di agitazione e ha richiesto un incontro con il Procuratore generale dopo aver denunciato intercettazioni...

Intercettazioni in carcere e colloqui con i difensori: la Procura Generale di Perugia apre un’inchiesta internaLa Procura Generale di Perugia ha avviato un’inchiesta interna riguardante intercettazioni in carcere e colloqui tra detenuti e difensori.

Temi più discussi: Intercettazioni in carcere, la Procura generale di Perugia avvia verifiche; Intercettazioni in carcere e colloqui con i difensori: la Procura Generale di Perugia apre un’inchiesta interna; Il caso delle intercettazioni in carcere finisce al Consiglio superiore della magistratura; Radio Carcere: Suicidati – I due suicidi avvenuti nelle carceri di Lecce e di Trento. Intercettazioni Abusive – Avvocati e detenuti intercettati per mesi nelle sale colloqui del carcere Capanne di Perugia. Premio Teatro nelle Carceri 2026 Maurizio Co.

Intercettazioni in carcere tra avvocati e detenuti, Sottani avvia verifiche: Nessun uso di captazioni senza autorizzazioneLa Procura generale di Perugia, come anticipato dal nostro giornale, ha avviato un’attività di vigilanza e acquisizione di informazioni sul caso delle intercettazioni dei colloqui tra detenuti e difen ... umbria24.it

Intercettazioni in carcere e colloqui con i difensori: la Procura Generale di Perugia apre un’inchiesta internaIl procuratore generale Sergio Sottani smentisce parzialmente la ricostruzione stampa e attiva i poteri di vigilanza: Nessun uso processuale di intercettazioni irregolari per ora, ma se emerse verran ... perugiatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web