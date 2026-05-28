Intercettazioni in carcere la procura generale di Perugia incontra avvocati e Camera penale

La procura generale di Perugia ha incontrato avvocati e rappresentanti della Camera penale per discutere delle intercettazioni tra difensori e indagati. L'incontro ha visto la partecipazione del procuratore generale, del presidente della Camera penale e del presidente dell'Ordine degli avvocati. La riunione si è concentrata sulle modalità di utilizzo e limiti delle intercettazioni nelle comunicazioni tra avvocato e cliente in carcere.

La procura generale di Perugia ha ospitato un incontro tra il procuratore generale Sergio Sottani, il presidente della Camera penale di Perugia Luca Gentili e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia Carlo Orlando, per affrontare il tema delle intercettazioni nei rapporti tra difensori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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