Una mostra dedicata a Lamberto Pignotti si tiene alla galleria Frittelli Arte Contemporanea. L'artista, nato nel 1926 a Firenze, è considerato uno dei principali esponenti della Poesia Visiva italiana e tra i fondatori del Gruppo 70, nato nel 1963. La personale si intitola “È la poesia una maga” e presenta opere e documenti legati alla sua attività artistica e al suo ruolo nel movimento.

Lamberto Pignotti (Firenze, 1926) è figura chiave della Poesia Visiva italiana e tra i fondatori del Gruppo 70, corrente nata a Firenze nel 1963. A lui è dedicata la personale alla galleria fiorentina Frittelli Arte Contemporanea, dal titolo ’È la poesia una maga.’, a cura di Raffaella Perna, in occasione dei cento anni dell’artista e poeta, con una riflessione critica su una delle correnti artistiche più significative del secondo Novecento. Il filo conduttore dell’esposizione è la transnazionalità della Poesia Visiva, un movimento che sin dagli esordi, ha superato i confini geografici e identitari, aprendo un dialogo tra culture lontane, dal Brasile e Argentina al Giappone, dalla Germania alla Cecoslovacchia, dal Portogallo all’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Personale dedicata a Lamberto Pignotti. Alla ’Frittelli Arte. Contemporanea’

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