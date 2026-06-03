Nella Galleria Civica Albani di via Mazzini si sta svolgendo la mostra “Pignotti. Un secolo di parole e immagini”, aperta fino al 25 giugno. Giovedì si terrà una giornata dedicata all’artista toscano, con eventi e approfondimenti. La rassegna presenta opere e installazioni che coprono un’intera carriera artistica, con un focus particolare sulla sua produzione di parole e immagini.

Nell’ambito della mostra “Pignotti. Un secolo di parole e immagini“, aperta alla Galleria Civica Albani di via Mazzini fino al 25 giugno, giovedì si terrà una giornata tutta dedicata all’artista toscano. Dalle ore 9,15 alle 17,30 nell’aula magna del Rettorato in via Saffi si terrà un seminario aperto a tutti, e a seguire, alle ore 18,30 visita alla mostra e inaugurazione ufficiale. Curata da Tiziana Migliore e Giulio Segato e organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo in collaborazione con il Comune di Urbino, l’Isia, l’Accademia di Belle Arti e la Scuola del Libro della città, l’esposizione celebra quasi ottant’anni di ricerca di Lamberto Pignotti (cent’anni compiuti poche settimane fa), figura centrale della neoavanguardia italiana e uno dei fondatori della Poesia visiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di parole e immagini con l’artista Lamberto Pignotti

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Seminario di studi - Pignotti Un secolo di parole e immagini

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