Mostra personale di Gabriele Buratti vincitore del primo concorso di arte contemporanea Santa in Arte

Sabato 9 maggio alle 18 si aprirà a Santa Margherita Ligure una mostra personale di Gabriele Buratti. L’artista milanese, vincitore del primo concorso di arte contemporanea “Santa in Arte” svoltosi lo scorso ottobre, presenterà le sue opere in questa esposizione. La mostra sarà visitabile fino a una data da definire e si svolgerà presso uno spazio espositivo locale.

Sabato 9 maggio alle ore 18 inaugura a Santa Margherita Ligure la mostra personale di Gabriele Buratti, l’artista milanese vincitore assoluto del primo concorso di arte contemporanea “Santa in Arte” che si è svolto lo scorso ottobre.La personale sarà ospitata presso gli spazi di CELLA ArtGallery.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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La mostra dell’artista meneghino Gabriele Buratti inaugura sabato 9 maggio alle 18 negli spazi di Cella ArtGallery di Santa Margherita Ligure. Scopri di più su goamagazine.it - facebook.com facebook