Percorso verde al via la riqualificazione | Così ridaremo lustro a tutta l’area

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la riqualificazione del percorso verde di Pian di Massiano attraverso un intervento di assestamento di bilancio. L’obiettivo è ripristinare l’area, non limitandosi alla semplice manutenzione, ma creando un progetto unitario che integri funzioni, percorsi, servizi e spazi. La riqualificazione mira a restituire un’immagine coerente e riconoscibile di un luogo centrale per la città. I lavori sono ora in corso e coinvolgono diverse componenti dell’area.

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"Con l’assestamento di bilancio avviamo la riqualificazione complessiva del percorso verde di Pian di Massiano. Non si tratta solo di fare manutenzione, ma di restituire una visione unitaria a un luogo centrale per Perugia, ricomponendo funzioni, percorsi, servizi e spazi in un progetto coerente e riconoscibile". E’ quanto sostiene l’assessore comunale all’Ambiente, David Grohmann, che spiega che tipo di interventi verranno effettuati. "Il primo segnale concreto riguarderà l’area giochi, con nuove installazioni di qualità, belle e importanti, pensate per accendere la meraviglia dei bambini e offrire alle famiglie uno spazio accogliente e attrattivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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