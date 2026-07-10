Percorso verde al via la riqualificazione | Così ridaremo lustro a tutta l’area

Notizia in breve

È iniziata la riqualificazione del percorso verde di Pian di Massiano attraverso un intervento di assestamento di bilancio. L’obiettivo è ripristinare l’area, non limitandosi alla semplice manutenzione, ma creando un progetto unitario che integri funzioni, percorsi, servizi e spazi. La riqualificazione mira a restituire un’immagine coerente e riconoscibile di un luogo centrale per la città. I lavori sono ora in corso e coinvolgono diverse componenti dell’area.