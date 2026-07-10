Percorso verde al via la riqualificazione | Così ridaremo lustro a tutta l’area
È iniziata la riqualificazione del percorso verde di Pian di Massiano attraverso un intervento di assestamento di bilancio. L’obiettivo è ripristinare l’area, non limitandosi alla semplice manutenzione, ma creando un progetto unitario che integri funzioni, percorsi, servizi e spazi. La riqualificazione mira a restituire un’immagine coerente e riconoscibile di un luogo centrale per la città. I lavori sono ora in corso e coinvolgono diverse componenti dell’area.
"Con l’assestamento di bilancio avviamo la riqualificazione complessiva del percorso verde di Pian di Massiano. Non si tratta solo di fare manutenzione, ma di restituire una visione unitaria a un luogo centrale per Perugia, ricomponendo funzioni, percorsi, servizi e spazi in un progetto coerente e riconoscibile". E’ quanto sostiene l’assessore comunale all’Ambiente, David Grohmann, che spiega che tipo di interventi verranno effettuati. "Il primo segnale concreto riguarderà l’area giochi, con nuove installazioni di qualità, belle e importanti, pensate per accendere la meraviglia dei bambini e offrire alle famiglie uno spazio accogliente e attrattivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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