Loggiato e area archeologica | al via i lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area archeologica situata nel loggiato comunale. L’intervento riguarda il miglioramento delle strutture e la conservazione dei reperti storici presenti nell’area. La fase preliminare prevede lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle zone interessate. La riqualificazione avviene nel rispetto delle normative vigenti e senza modificare l’aspetto originale dell’area. I lavori sono stati avviati questa settimana e dureranno alcuni mesi.

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Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area archeologica del loggiato comunale. Una prima parte era stata svolta a settembre per sostituire le vetrate rotte e pulire i reperti e adesso è in corso l’intervento di installazione di alcune griglie di aerazione, progetto condiviso con la Soprintendenza archeologica e belle arti. Durante il restyling del 2016 vennero scoperti resti di una chiesa del Seicento, dipinti floreali di epoca rinascimentale e la presenza di un porticato antico. I reperti erano stati suddivisi in due distinti ambienti visibili al pubblico attraverso delle vetrate pedonali. Lo stato conservativo si è fatto però molto precario per via di una importante presenza di umidità, che ha indotto al deterioramento delle superfici storico artistiche oltre che di crescita di vegetazione spontanea.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loggiato e area archeologica: al via i lavori di riqualificazione Notizie correlate Montoro, partiti i lavori di riqualificazione dell’area “Ex Pastificio Vietri”Montoro, ripresi i lavori di riqualificazione alla frazione Piano per l’area “Ex Pastificio Vietri”. Calci, scuola dell'infanzia di via della Propositura: al via i lavori di riqualificazione dell'area esternaInizieranno lunedì prossimo, 16 marzo, i lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di via della Propositura a Calci. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Loggiato e area archeologica: al via i lavori di riqualificazione; Osimo, al via la riqualificazione dell’area archeologica sotto il loggiato comunale; Osimo: riqualificazione del loggiato comunale, al via i lavori nell’area archeologica; StraWoman 2026. Loggiato, i reperti archeologici tornano visibiliI reperti archeologici sotto la pavimentazione del loggiato del palazzo comunale di Osimo rivedranno presto al luce. I reperti erano stati suddivisi in due distinti ambienti visibili al pubblico ... ilrestodelcarlino.it Sarà Studio Labics a realizzare il progetto della Nuova Passeggiata Archeologica a RomaUna nuova Passeggiata Archeologica, che collegherà l’intera area archeologica del centro di Roma, partendo dai Fori Imperiali al Colosseo, al Celio, al Palatino, alle Terme di Caracalla, al Circo ... exibart.com Osimo: riqualificazione del loggiato comunale, al via i lavori nell’area archeologica Leggi l'articolo: https://www.corrieredelconero.it/attualita/osimo-riqualificazione-del-loggiato-comunale-al-via-i-lavori-nellarea-archeologica/ facebook