Durante le sfilate di alta moda invernale a Parigi, la città ha affrontato temperature record, con il mese di giugno che si è concluso come il più caldo mai registrato in Europa occidentale. La città, normalmente associata a freddo e neve in questa stagione, ha visto temperature elevate mentre si svolgevano le presentazioni di moda. Questa situazione mette in evidenza come le sfilate, spesso considerate eventi di lusso, si svolgano in condizioni climatiche estreme legate ai cambiamenti climatici.

Parigi ha presentato l’alta moda invernale mentre arrostiva. La città è caduta in una nuova ondata di calore, dopo il giugno più caldo mai registrato nell’Europa occidentale. A fine giugno la capitale aveva superato i quaranta gradi per due giornate. La temperatura era il critico più severo della stagione, seduto in prima fila e deciso a stroncare ogni cappotto. In quell’aria, la Natura perde l’innocenza ornamentale. Le felci di Dior e i rampicanti velenosi di Chanel dialogano con le corolle di Balenciaga, i tentacoli di Schiaparelli, gli esoscheletri di Gaultier e le pietre di Standing Ground. Il giardino non addolcisce la scena. La occupa, come un creditore che conosce l’importo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché le sfilate Couture vestono la natura da minaccia elegante?

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