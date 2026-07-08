Durante le sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027, le star in prima fila hanno mostrato diversi look di trucco e acconciature. Tra le scelte più osservate, il bob di Cate Blanchett firmato Giorgio Armani Privé. I look di bellezza delle ospiti sono stati analizzati come rappresentativi dei tendenze attuali, spesso anticipandole o interpretandole in modo personale. La moda e il trucco si sono alternati come elementi di attenzione nelle occasioni di alta sartoria.

La moda in certe occasioni fa ovviamente la parte del leone, ma i beauty look sono ugualmente sorvegliati speciali, perché le ospiti si fanno interpreti perfette dei trend più virali del momento, anzi, spesso sono proprio loro a lanciarli. Ecco tutti i beauty look più belli delle star alla haute couture di Parigi che non sono passati inosservati. Giorno dopo giorno. Da Giorgio Armani Privé Rosamunde Pike L'attrice sceglie un bob grafico disciplinato da riga laterale dall'aplomb perfetto, come il blazer classico. A rompere gli schemi pensa il rossetto rosso. Lou Dillon Maxi frangia scomposta, ciuffi ribelli e due trecce informali lasciate sciolte alle estremità: un hair look insolito ma di grande effetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'iconico bob di Cate Blanchett da Giorgio Armani Privé e le altre scelte beauty delle star in front row alle sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027

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