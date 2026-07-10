Perché indossare un solo bikini quando puoi metterne due?

Da vanityfair.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo trend di moda propone di indossare due bikini sovrapposti, combinando due diversi top e slip. Questa scelta crea un look volutamente disordinato e asimmetrico, puntando su un effetto visivo insolito e originale. La tendenza si concentra sulla sovrapposizione di capi di bikini di stili e colori differenti, senza restrizioni di abbinamento. Non ci sono restrizioni ufficiali o linee guida, ma si tratta di una variazione stilistica che mira a sperimentare con l’abbigliamento da spiaggia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il concetto è esattamente quello che sembra: sovrapporre due top e due slip di bikini diversi per creare un look volutamente disomogeneo e leggermente caotico, ma alla fine interessante. Un trend che, del resto, s'inserisce nella perenne ossessione della moda per gli abbinamenti inusuali, quelli che non ti aspetti e che, poi, denotano personalità. Il primo avvistamento importante del bikini in layering è stato scorto su Dua Lipa che ha indossato un modello firmato Oséree ad agosto dello scorso anno, intenta a festeggiare il suo compleanno in barca a Ibiza. Quasi immediatamente, sono arrivati??commenti da persone che cercavano di rintracciare entrambi i bikini, solo per scoprire che il look era stato volutamente creato in questo modo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

perch233 indossare un solo bikini quando puoi metterne due
© Vanityfair.it - Perché indossare un solo bikini quando puoi metterne due?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

4K Micro Bikini Transparent Fashion Try-On Haul | SHEIN Sheer Lingerie

Video 4K Micro Bikini Transparent Fashion Try-On Haul | SHEIN Sheer Lingerie

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I migliori bikini che puoi comprare per l'estate 2026

Non solo lino e cotone: guida pratica ai tessuti che è meglio indossare quando fa caldoCon l’arrivo delle prime alte temperature, molte persone stanno cambiando i vestiti, sostituendo i tessuti pesanti con materiali più leggeri.

Temi più discussi: Perché indossare un solo bikini quando puoi metterne due?; Costumi da bagno estate 2026: il compleanno del bikini e il fascino del costume intero; Il bikini, ottant’anni vissuti scandalosamente da Lolita a Brigitte Bardot; Il bikini festeggia ottant’anni. Tra emancipazione e film cult.

Perché indossare un solo bikini quando puoi metterne due?Dua Lipa ha segnato la strada del trend beachwear che spopola nell'estate 2026: l'anno scorso la popstar ha sfoggiato il bikini al quadrato, lanciando una moda riproposta sulle spiagge e a bordo pis ... vanityfair.it

perché indossare un solo bikiniIl bikini, ottant’anni vissuti scandalosamente da Lolita a Brigitte BardotNella prefazione all’edizione francese del 1955 — di Olympia Press, perché solo una casa editrice specializzata in letteratura erotica accettò di pubblicare quello che sarebbe diventato uno dei più im ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web