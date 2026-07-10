Un nuovo trend di moda propone di indossare due bikini sovrapposti, combinando due diversi top e slip. Questa scelta crea un look volutamente disordinato e asimmetrico, puntando su un effetto visivo insolito e originale. La tendenza si concentra sulla sovrapposizione di capi di bikini di stili e colori differenti, senza restrizioni di abbinamento. Non ci sono restrizioni ufficiali o linee guida, ma si tratta di una variazione stilistica che mira a sperimentare con l’abbigliamento da spiaggia.

Il concetto è esattamente quello che sembra: sovrapporre due top e due slip di bikini diversi per creare un look volutamente disomogeneo e leggermente caotico, ma alla fine interessante. Un trend che, del resto, s'inserisce nella perenne ossessione della moda per gli abbinamenti inusuali, quelli che non ti aspetti e che, poi, denotano personalità. Il primo avvistamento importante del bikini in layering è stato scorto su Dua Lipa che ha indossato un modello firmato Oséree ad agosto dello scorso anno, intenta a festeggiare il suo compleanno in barca a Ibiza. Quasi immediatamente, sono arrivati??commenti da persone che cercavano di rintracciare entrambi i bikini, solo per scoprire che il look era stato volutamente creato in questo modo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché indossare un solo bikini quando puoi metterne due?

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