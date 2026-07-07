È stata pubblicata una lista dei bikini più popolari per l’estate 2026. Tra i modelli segnalati, ci sono quelli che si prevede saranno tra i più acquistati e indossati nella stagione calda. La selezione include vari stili di costumi due pezzi, considerati adatti a diverse preferenze di moda. La classifica si basa su analisi di mercato e tendenze di vendita recenti.

Quali sono, allora, i costumi due pezzi da tenere d'occhio quest'estate? Ecco i modelli destinati a conquistare un posto d'onore nella valigia delle vacanze. Impossibile resistere. Intramontabile e sempre on point, il bikini nero è il passepartout dell'estate. A triangolo o monospalla, con slip regolabile oppure extra sgambato, non dovrebbe mai mancare nalla valigia per il mare. Da indossare quando l'abbronzatura comincia finalmente a mostrarsi, il bikini bianco è sinonimo di glamour. I modelli dell'estate 2026 lasciano ampio spazio alla fantasia: basta soltanto scegliere la propria interpretazione preferita. Se il nero e il bianco non fanno per voi, date sfogo alla creatività con i bikini colorati: dai toni pastello fino alle sfumature più accese e vibranti, quest'estate tutto è concesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I migliori bikini che puoi comprare per l'estate 2026

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