Con l’arrivo delle prime alte temperature, molte persone stanno cambiando i vestiti, sostituendo i tessuti pesanti con materiali più leggeri. Si preferiscono capi realizzati con fibre come lino e cotone, più traspiranti e fresche sulla pelle. La scelta di tessuti adeguati riguarda abbigliamento da lavoro, tempo libero e attività sportive, con l’obiettivo di mantenere la sensazione di freschezza durante le giornate calde.

Con le prime ondate di caldo, è d’obbligo il cambio dell’armadio. Si mettono da parte i capi pesanti e si cercano soluzioni adatte al lavoro, al tempo libero e allo sport, capaci di restare fresche sulla pelle. Ma non è sempre facile orientarsi tra le tante etichette: se già dietro al classico “100% cotone” si possono celare filiere e processi produttivi molto diversi, che differenza c’è tra rayon, modal e lyocell? E quando vale la pena di acquistare un capo in lino? Del cotone, la fibra per il caldo più nota e diffusa, ho già parlato. In estrema sintesi, è una fibra naturale traspirante, fresca, resistente e biodegradabile, ma chi ha un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo lino e cotone: guida pratica ai tessuti che è meglio indossare quando fa caldo

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