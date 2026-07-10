Perché il comizio del campo largo a Napoli è fallito | poca gente luogo sbagliato Primo campanello d'allarme verso il 2027
Nel centro di Napoli, circa 400 persone si sono radunate in piazza del Gesù per un comizio di un fronte politico di centrosinistra. La manifestazione ha attirato una folla molto ridotta rispetto alle aspettative, e il sindaco è stato fischiato dai presenti. Contestazioni sono arrivate anche da un gruppo di attivisti. La scarsa partecipazione e le tensioni segnano un primo segnale in vista delle elezioni del 2027.
In piazza del Gesù all'incirca appena 400 persone per i leader del campo largo. Fischiato il sindaco Manfredi, Potere al Popolo esulta per la contestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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