La contestazione di " Potere al popolo" che ha impedito il pieno svolgimento del comizio dei leader del campo largo a Napoli sta facendo parecchio discutere. Una guerra fratricida tutta interna alla sinistra che di fatto ha trasformato in un disastro la prima uscite ufficiale di Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli. Quanto accaduto a Napoli è stato commentato anche da Giorgia Meloni sui social che, tra le righe, ha dato una lezione a quella sinistra che invece avalla le contestazioni solo quando sono rivolte a esponenti di destra: "Esprimo la mia solidarietà ai leader e agli attivisti del “ campo largo ”, contestati durante la manifestazione di Napoli da esponenti di Potere al Popolo, che hanno tentato di impedirne il regolare svolgimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bloccato il comizio del campo largo? Interviene Meloni: lezione alla sinistra

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