Comizio del Campo Largo finisce male | scoppia il caos VIDEO
Durante un comizio nel centro di Napoli, organizzato dal Campo Largo, si è verificato un episodio di tensione. La manifestazione, pensata per mostrare unità, è stata interrotta da una contestazione che ha causato il caos. Gli interventi dal palco sono stati sospesi e alcuni partecipanti sono stati coinvolti in momenti di scontro. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media.
Una manifestazione nata per mostrare compattezza si è trasformata, almeno per alcuni minuti, in un momento di forte tensione politica. Nel cuore di Napoli, il primo appuntamento pubblico del Campo largo è stato interrotto da una contestazione che ha costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente gli interventi dal palco. Tra richiami al dialogo, proteste e accuse reciproche, l’episodio ha finito per mettere in evidenza le diverse sensibilità presenti nell’area progressista. Campo largo a Napoli interrotto dalla protesta di Potere al Popolo. La manifestazione del Campo largo in piazza del Gesù Nuovo, a Napoli, è stata interrotta per circa dieci minuti dalla protesta di un gruppo di attivisti di Potere al Popolo, che ha contestato gli interventi dal palco impedendo temporaneamente il regolare svolgimento dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Oggi però in Italia tutti parleranno di potere al popolo che tenta di sabotare il comizio del campo largo a Napoli Perché non si presentano nei comizi fascisti mi chiedo Paura di prendere bastonate? #9luglio x.com
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