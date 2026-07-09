Comizio del Campo Largo finisce male | scoppia il caos VIDEO

Notizia in breve

Durante un comizio nel centro di Napoli, organizzato dal Campo Largo, si è verificato un episodio di tensione. La manifestazione, pensata per mostrare unità, è stata interrotta da una contestazione che ha causato il caos. Gli interventi dal palco sono stati sospesi e alcuni partecipanti sono stati coinvolti in momenti di scontro. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media.