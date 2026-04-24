In piazza torna la campagna “Io per lei” promossa dalla Fondazione Telethon, dedicata alle madri di bambini con malattie rare. La campagna, ormai attiva da oltre trent’anni, nasce dall’iniziativa di un gruppo di madri dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. L’obiettivo è raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca scientifica dedicata a queste patologie poco comuni.

Torna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione, nata oltre trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). In tutta Italia, il 1°, il 2 e il 3 maggio sarà possibile trovare oltre 2.500 punti di raccolta dove scegliere i Cuori di biscotto (della storica pasticceria genovese Grondona) a fronte di una donazione minima di 15 euro. A distribuirli saranno i volontari di Fondazione Telethon e UILDM e di tante altre realtà solidali. Tra i volti che sostengono la campagna c’è anche l’attrice Maria Pia Calzone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Cuori di biscotto“ in piazza per la ricerca sulle malattie rare

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