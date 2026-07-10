In un procedimento giudiziario durato anni, l’ex sindacalista condannato in appello per violenza sessuale su una hostess. La vicenda riguarda un episodio avvenuto all’aeroporto di Malpensa, dove l’uomo lavorava all’epoca. Dopo due assoluzioni, la Cassazione ha confermato la condanna, chiudendo così un lungo iter giudiziario che ha suscitato molte polemiche. La sentenza definitiva è arrivata dopo un processo con diverse tappe, culminato con la condanna dell’imputato.

Dopo due assoluzioni, necessarie polemiche e un lungo iter giudiziario culminato con l’intervento della Cassazione, arriva una sentenza di condanna nel processo per violenza sessuale a carico dell’ex sindacalista della Cisl che, all’epoca dei fatti, lavorava all’aeroporto di Malpensa. Il caso dei “30 secondi” che era il tempo quantificato nell’abuso subito da una donna. La Corte d’Appello di Milano, chiamata a celebrare il processo d’appello bis disposto dai giudici di legittimità, ha condannato il 48enne a un anno e due mesi. Il procedimento nasce dalla denuncia presentata da una hostess che nel marzo del 2018 raccontò di aver subito abusi durante un incontro con il sindacalista, al quale si era rivolta per ricevere assistenza in una vertenza di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per il caso “30 secondi” condanna in appello per l’ex sindacalista che abusò di una hostess

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Caso dei 30 secondi, attesa la sentenza nel processo per violenza sessuale

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