A Milano, la Procura generale ha richiesto una condanna a due anni di reclusione per un ex sindacalista accusato di aver molestato un’hostess presso l’aeroporto di Malpensa. L’accusa sostiene che l’uomo abbia agito in modo inappropriato durante un breve incontro di circa 30 secondi. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel terminal aeroportuale e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso. La sentenza sarà decisa nelle prossime settimane.

La Procura generale di Milano chiede la condanna dell’ex sindacalista accusato di aver abusato di un’hostess a Malpensa. La Cassazione aveva annullato la doppia assoluzione: “Il ritardo nella reazione della vittima è irrilevante”. Torna al centro dell’attenzione ilcaso dei cosiddetti “30 secondi”,la vicenda giudiziaria nata nel2018dopo la denuncia di unahostesscontro un ex sindacalista dell’aeroporto diMilano Malpensaaccusato diviolenza sessuale. Nel nuovo processo d’appello bis, celebrato a Milano dopo l’annullamento della Cassazione, il sostituto procuratore generaleAngelo Rennaha chiesto per l’imputato unacondanna a due anni di carcere. La vicenda aveva provocatoforti polemicheper le motivazioni con cui l’uomo, oggi 48enne, era stato assolto sia in primo grado sia in appello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, caso dei 30 secondi: chiesta la condanna a 2 anni per l’ex sindacalista

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