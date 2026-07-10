Un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa è stato condannato a un anno e due mesi in secondo grado per violenza sulla hostess. La donna aveva denunciato di aver subito abusi nel 2018. La sentenza si riferisce a un episodio chiamato dei “30 secondi”. La condanna riguarda l’accusa di violenza sessuale. La decisione è stata emessa in seguito all’appello bis.

E' stato condannato a un anno e 2 mesi l'ex sindacalista Raffaele Meola, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess, Barbara D’Astolto, che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado 'bis'. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze, di primo e secondo grado, il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi. Poi, la Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Caso dei “30 secondi”, condannato nell’appello bis il sindacalista per violenza sulla hostess

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Caso dei 30 secondi, attesa la sentenza nel processo per violenza sessuale

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