Nella giornata odierna sono andate in scena le qualifiche per la gara maschile per quanto riguarda i Campionati Europei Under 17 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Pontevedra (Spagna). Per l’Italia erano ai nastri di partenza ben sei rappresentati (equamente suddivisi nelle due semifinali) e si trattava di Tommaso Tuccimei (Athlion Roma), Riccardo Spagnolini (Modena) e Andrea Cossutti (Junior Asti) nel gruppo “A”, mentre Fabio Massimo Del Moro (Elite), Sebastian Fantin (Pentanuoto) e Francesco Cavalli (P.M. Modena) nel gruppo “B”. Come sono andate le cose? Per l’Italia è stato un trionfo. Riccardo Spagnolini, Tommaso Tuccimei, Francesco Cavalli e Fabio Massimo Del Moro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, ben 4 azzurri staccano il pass per la finale degli Europei Under 17

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