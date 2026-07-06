Durante i Campionati Europei Under 17 di Pontevedra, la squadra italiana di pentathlon ha ottenuto una medaglia d’argento nella staffetta maschile. La competizione si è svolta in Spagna e rappresenta un risultato immediato per la rappresentativa azzurra.

Ottimo inizio! Arriva, infatti, subito una medaglia per la spedizione azzurra ai Campionati Europei Under 17 di Pontevedra (Spagna). La nostra nazionale giovanile, infatti, ha conquistato l’argento nella staffetta maschile. Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) e Riccardo Spagnolini (Modena) hanno concluso la loro prova con 1832 punti, alle spalle degli atleti indipendenti Egor Kushnarenko e Mikhail Varakuta che hanno messo a segno 1875 punti. Centrano la medaglia di bronzo i tedeschi Leif Rhinow e Luis Thieke con 1829. Sempre nella giornata odierna si è disputata la staffetta femminile con la coppia italiana composta da Giulia Secci e Giorgia Gennaro (Futura CM) che ha concluso in nona posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Pentathlon, subito una medaglia per l’Italia agli Europei Under 17

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Italia è diventata una comparsa nella lotta: una sola medaglia agli Europei e prospettive non allettantiAi Campionati Europei di Tirana, la squadra nazionale ha conquistato una sola medaglia, evidenziando il livello attuale della formazione.

Pentathlon, Italia settima nella staffetta mista agli Europei JuniorNella staffetta mista ai Campionati Europei Junior di pentathlon moderno a Barcellona, l’Italia si è piazzata settima su dieci coppie.

Si parla di: Europei Junior: Annachiara Allara conquista la finale a Barcellona.

Pentathlon, l’Italia conquista il bronzo nella staffetta maschile agli Europei JuniorSi chiudono con un'altra medaglia di bronzo per l'Italia gli Europei Junior 2026 di pentathlon moderno, andati in scena a Barcellona, in Spagna: nella ... oasport.it

Pentathlon, l’Italia conquista il bronzo nella classifica a squadre maschile degli Europei JuniorArriva una medaglia per l'Italia agli Europei Junior 2026 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Barcellona, in Spagna: nella classifica a ... oasport.it