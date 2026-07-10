Pensioni spesa record oltre 370 miliardi | cosa rischia chi andrà in pensione domani

La spesa per le pensioni ha superato i 370 miliardi di euro nel 2025, con un aumento rispetto ai 347 miliardi del 2023. Secondo il XXV Rapporto annuale dell’Inps pubblicato a luglio 2026, i redditi pensionistici complessivi sono cresciuti di circa 24 miliardi in due anni. La cifra rappresenta un record e indica un incremento costante nel tempo. Chi andrà in pensione domani potrebbe trovarsi di fronte a un sistema in continua espansione.

La spesa per le pensioni non smette di crescere e, secondo il XXV Rapporto annuale dell’Inps (luglio 2026), i redditi pensionistici complessivi hanno raggiunto circa 371 miliardi di euro nel 2025 (contro i 347 del 2023). Un aumento notevole, che riporta al centro del dibattito una domanda ormai generazionale: il sistema è ancora sostenibile? Spesa pensionistica a 371 miliardi, tutti i numeri. Subiamo la combinazione di più fattori, non soltanto la dinamica della spesa: Lo stato di salute del sistema è tutto nei numeri del Rapporto. Diamogli dunque uno sguardo approfondito. La spesa rappresenta il dato più eloquente, senza dubbio. I redditi pensionistici sono passati da 347 miliardi di euro nel 2023 a 371 miliardi nel 2025, come detto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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