Certificazione Unica INPS errore sulle pensioni | chi deve controllare subito la CU 2026 e cosa rischia

Da panorama.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla Certificazione Unica inviata dall’INPS, un documento fondamentale per i pensionati e i lavoratori. Un errore riscontrato nella CU 2026 ha generato preoccupazioni tra coloro che devono verificare i dati riportati. Chi riceve la certificazione è invitato a controllare con attenzione le informazioni relative ai redditi e alle contribuzioni. La verifica tempestiva permette di evitare eventuali problemi legati a eventuali correzioni o sanzioni future.

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L’ennesimo caos fiscale di primavera stavolta passa dalla INPS e tocca uno dei documenti più delicati dell’anno: la Certificazione Unica. Nel pieno della stagione del 730, mentre milioni di italiani stanno scaricando la CU 2026 o consegnandola a CAF e commercialisti, emerge infatti un errore che potrebbe avere conseguenze concrete sui conguagli fiscali di migliaia di pensionati. Secondo quanto riportato da  Il Sole 24 Ore, il problema riguarderebbe circa 270mila pensionati e sarebbe legato alle addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS ma non correttamente riportate nelle Certificazioni Uniche già diffuse. Un dettaglio tecnico solo all’apparenza marginale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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CERTIFICAZIONE UNICA INPS 2026 ATTENZIONE controlla subito questo documento

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