La spesa militare globale ha toccato i 2.887 miliardi di dollari, segnando un nuovo massimo storico. Il dato, pubblicato recentemente, evidenzia una crescita continua rispetto agli anni precedenti. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto alle rilevazioni passate e sottolinea la tendenza alla crescita delle spese in ambito militare a livello internazionale.

La spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, con una costante crescita. Ed è un drammatico record. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Spesa militare mondiale, drammatico record. Oltre 2800 miliardi

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