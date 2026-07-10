Le Acli hanno proposto l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia destinata ai lavoratori con carriere discontinue, salari bassi e periodi di difficoltà lavorativa. La misura mira a prevenire che queste situazioni si traducano in pensioni insufficienti in futuro. La proposta si concentra su un sistema che protegga i lavoratori più vulnerabili, garantendo un sostegno pensionistico più stabile. La proposta è stata presentata come una possibile soluzione per migliorare la copertura previdenziale.

Una pensione contributiva di garanzia per evitare che carriere discontinue, salari bassi e periodi di difficoltà lavorativa si trasformino domani in pensioni insufficienti. È la proposta normativa lanciata da Patronato Acli e Acli durante il seminario “Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile”, dedicato al futuro previdenziale delle nuove generazioni. La proposta nasce dall’esigenza di affrontare una criticità del sistema contributivo: l’assegno pensionistico è infatti strettamente legato ai contributi versati nel corso della vita lavorativa e rischia di penalizzare chi ha avuto percorsi professionali frammentati, periodi di disoccupazione, part-time involontario o interruzioni legate alla cura familiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

© Quotidiano.net - Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori fragili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori

Notizie e thread social correlati

Patronato Acli e Acli propongono normativa per una pensione contributiva di garanziaIl Patronato Acli e le Acli hanno presentato una proposta di normativa per una pensione contributiva di garanzia.

Ricotti (Patronato Acli): "Per un futuro equo serve pensione contributiva di garanzia"Un rappresentante di un patronato ha affermato che il sistema contributivo attuale non garantisce la certezza di una pensione sufficiente per vivere.

Temi più discussi: Previdenza Next Gen, Patronato Acli e Acli lanciano la proposta normativa per una pensione contributiva di garanzia - Acli; Ricotti (Patronato Acli): Per un futuro equo serve pensione contributiva di garanzia; Previdenza, Manfredonia (Acli): Con contributivo rischio pensioni povere, serve garanzia per il futuro; PREVIDENZA NEXT GEN: IL 9 LUGLIO IN STREAMING IL SEMINARIO SULLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI GARANZIA.

Dalla carriere fragili alle pensioni povere, le Acli propongono Previdenza Next GenLa proposta normativa elaborata insieme al Patronato, prevede una pensione contributiva di garanzia, per assicurare una tutela previdenziale adeguata a lavoratrici e lavoratori che, pur avendo lavorat ... vita.it

Previdenza, Manfredonia (Acli): Con contributivo rischio pensioni povere, serve garanzia per il futuroCon il sistema contributivo il rischio è che quando si andrà in pensione l’assegno possa arrivare a circa il 60% dell’ultima retribuzione, con una pensione quindi più povera rispetto agli ultimi anni ... adnkronos.com