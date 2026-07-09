Il Patronato Acli e le Acli hanno presentato una proposta di normativa per una pensione contributiva di garanzia. L’obiettivo è fornire una tutela previdenziale più sicura a lavoratori e lavoratrici, in particolare quelli con carriere discontinue o contributi insufficienti. La proposta prevede l’introduzione di un regime di garanzia per integrare le pensioni di chi ha versamenti limitati o irregolari. La proposta è stata avanzata in vista di un possibile intervento legislativo.

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Una pensione contributiva di garanzia per assicurare una tutela previdenziale adeguata a lavoratrici e lavoratori che, pur avendo lavorato, rischiano di arrivare alla pensione con trattamenti insufficienti a causa di salari bassi, carriere discontinue, part-time involontario, periodi di cura, disoccupazione o interruzioni contributive. È questa la proposta normativa lanciata dal Patronato Acli e dalle Acli nel corso del seminario 'Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile', dedicato al futuro previdenziale delle generazioni che vivono, e vivranno, interamente dentro il metodo contributivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Patronato Acli e Acli propongono normativa per una pensione contributiva di garanzia

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