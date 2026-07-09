Un rappresentante di un patronato ha affermato che il sistema contributivo attuale non garantisce la certezza di una pensione sufficiente per vivere. Ha sottolineato che la previdenza serve a permettere alle persone di vivere serenamente dopo il lavoro, ma questa funzione rischia di essere compromessa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione sulle modalità di calcolo delle pensioni e sulla tutela dei pensionati.

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - “Con il sistema contributivo oggi non abbiamo la certezza che le persone possano vivere con la propria pensione. La previdenza nasce per consentire alle persone di vivere serenamente quando smettono di lavorare, ma questo obiettivo rischia di non essere più garantito”. Lo ha dichiarato Paolo Ricotti, presidente nazionale Patronato Acli, in occasione del seminario 'Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile', a Roma, durante il quale è stata lanciata, dal Patronato Acli e dalle Acli, la proposta normativa di una pensione contributiva di garanzia per assicurare... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricotti (Patronato Acli): "Per un futuro equo serve pensione contributiva di garanzia"

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