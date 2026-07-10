Pensioni donne ancora penalizzate | assegni più bassi rispetto agli uomini

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le pensioni maschili sono del 34% più alte di quelle femminili, secondo il rapporto annuale dell’Inps. Gli assegni medi maschili ammontano a 2.166 euro, contro i 1.619 euro delle donne. La differenza si traduce in circa 547 euro in meno per le pensionate rispetto ai pensionati. I dati evidenziano un divario di genere ancora presente nel sistema pensionistico italiano.

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In Italia gli assegni della pensione degli uomini sono del 34% superiori a quelli delle donne. Dati alla mano 2.166 euro contro 1.619 euro. E’ quanto si legge nel rapporto annuale dell’Inps. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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