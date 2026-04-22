Nel primo trimestre del 2026 sono state erogate 211.524 pensioni, con un importo medio di 1.285 euro. Le donne ricevono assegni medi inferiori del 30,9% rispetto agli uomini. Questa differenza si riflette sui dati ufficiali pubblicati, che mostrano come le pensioni femminili siano generalmente più basse rispetto a quelle maschili. La ripartizione delle pensioni evidenzia anche le variazioni di importo tra i diversi generi.

Le pensioni con decorrenza nel primo trimestre 2026 sono state 211.524, per un importo medio di 1.285 euro: 1.534 euro per gli uomini e 1.060 euro per le donne. Quest’ultime dunque incassano un assegno inferiore del 30,9% rispetto a quello degli uomini. A rilevarlo è l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento dell’ Inps. Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025, invece, è stato di 880.139 per un importo medio mensile di 1.221 euro. Questi valori si riferiscono a quelle di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate. Sono compresi anche gli assegni sociali. L’Inps, inoltre, precisa che “le pensioni con decorrenza nel 2025 comprendono anche quelle liquidate successivamente al 2025 (fino al 2 aprile 2026) purché con decorrenza nel 2025.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pensioni, importo medio di 1.285 euro: per le donne assegni inferiori del 30,9% rispetto agli uomini

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