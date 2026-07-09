Nel 2025, le donne pensionate continueranno a ricevere assegni medi circa il 25% più bassi rispetto agli uomini. Attualmente, circa 16,4 milioni di pensionati sono distribuiti equamente tra uomini e donne, con un importo lordo medio di circa 1.885 euro al mese. Tuttavia, le pensioni maschili sono superiori rispetto a quelle femminili, con differenze che si attestano intorno a un quarto dell'importo.

I pensionati complessivamente sono circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, l’importo lordo medio mensile è di 1.885 euro, ma c’è una rilevante differenza tra quanto percepiscono gli uomini (2.165 euro) e le donne (1.633 euro), alle quali va circa un quarto in meno dei maschi (-24,6%). Le donne sono penalizzate da carriere contributive storicamente più discontinue (spesso a causa degli oneri di cura dei familiari) e da retribuzioni inferiori nel corso della carriera lavorativa (anche a causa del maggior ricorso al part time involontario). Nel XXV rapporto annuale presentato ieri alla Camera dal presidente dell’Inps,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Pensioni 2025, donne ancora penalizzate: assegni più bassi del 25% rispetto agli uomini

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