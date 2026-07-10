Pensione | aderenti a Espero lasciano il servizio con circa 6.400 euro netti in più Le cifre

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rapporto INPS ha rilevato che i lavoratori iscritti al fondo negoziale della scuola che hanno aderito alla pensione tramite Espero ricevono circa 6.400 euro netti in più rispetto a chi non ha aderito. Lo studio ha analizzato per la prima volta le prime coorti di pensionati iscritti al fondo, evidenziando che solo il 7,6% dei lavoratori ha scelto questa opzione. I dati si riferiscono ai benefici economici ottenuti al momento del pensionamento.

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Il Rapporto INPS analizza per la prima volta le prime coorti di pensionati iscritti al fondo negoziale della scuola: solo il 7,6% dei lavoratori cessati tra il 2016 e il 2024 aveva aderito La previdenza complementare nel comparto scuola continua a coinvolgere una quota limitata di lavoratori, ma per chi ha aderito i primi dati empirici mostrano un beneficio economico al momento della cessazione dal servizio. È quanto emerge dal XXV Rapporto annuale dell’INPS, che dedica uno specifico approfondimento al Fondo Espero, il fondo negoziale riservato al personale della scuola. L’analisi rappresenta una novità perché, a oltre vent’anni dall’avvio della previdenza complementare nel pubblico impiego, non si basa più su simulazioni teoriche ma sulle prime carriere effettivamente concluse. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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