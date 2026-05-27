730 precompilato oltre 5 milioni di italiani lasciano allo Stato fino a 400 euro all’anno

(Adnkronos) – Bastano pochi minuti per accettare il 730 precompilato e rinunciare, senza saperlo, a centinaia di euro di rimborso Irpef. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel 2024, il 52% dei lavoratori dipendenti italiani ha presentato il 730 in modalità precompilata semplificata e il 42% lo ha poi accettato senza alcuna modifica. Con oltre 24,5 milioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modello 730 precompilato, invio dal 27 maggio: 4 milioni di italiani lo hanno già fattoDal 30 aprile, giorno in cui il modello 730 precompilato è stato reso disponibile online, sono stati effettuati più di quattro milioni di accessi da...

Leggi anche: Ferie ai docenti precari, solo per giugno o tutto l’anno? Due scenari: indennità da 400 euro o fino a 1.500 euro per anno

Temi più discussi: 730 precompilato, c'è chi rischia di perdere centinaia di euro: ecco gli errori da evitare; Dichiarazione 730 super semplificata: come funziona e quando conviene sceglierla; 730 precompilato, oltre 5 milioni di italiani perdono fino a 400 euro di rimborso Irpef; Dichiarazione dei redditi 2026, come destinare il 5 per mille.

730 precompilato, oltre 5 milioni di italiani perdono fino a 400 euro di rimborso Irpef. economymagazine.it/730-precompila… #irpef #fisco #730 #agenziaentrate #contribuenti #detrazioni #economymagazine x.com

730 precompilato bloccato cosa fare prima dell’invio definitivoLa notizia in sintesi: Nel 730 precompilato 2026 può comparire lo stato Non liquidabile senza bloccare la dichiarazione. Il messaggio segnala dati ... assodigitale.it

Tasse, ecco il 730 precompilato 2026. Al via la stagione fiscaleFerretti (Confartigianato Firenze): Più semplice ma da verificare: il supporto dei Caf aiuta a evitare errori e a ottenere tutte le detrazioni spettanti ... lanazione.it