Martedì il cinema con biglietto a 4 euro | le sale aderenti e i film in programma

Martedì prossimo torna l’appuntamento settimanale con il cinema a prezzo ridotto. In diverse sale della zona, il biglietto costerà 4 euro, consentendo di vedere una selezione di film in programma. L’iniziativa si svolge ogni settimana e mira a offrire un’occasione per frequentare le sale cinematografiche approfittando di tariffe agevolate. Sono previste proiezioni di film di vari generi, con un focus sulla varietà di autori e racconti provenienti da diversi paesi.

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Il 19 maggio a Venezia e provincia torna il martedì al cinema, l’iniziativa che ogni settimana invita il pubblico a riscoprire il grande schermo con il biglietto a 4 euro: un percorso pensato per valorizzare il cinema come esperienza condivisa, intrecciando autori internazionali, racconti del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 90 Minutes of Daily French Dialogues (A1-A2) | French Conversation Practice Sullo stesso argomento Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programmaMartedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia aderenti. In ricordo di João Canijo,una delle principali voci del cinema portoghese,scomparso recentemente,martedì 12 maggio, a partire dalle 19, @CasadelCinema omaggia il regista con la proiezione del dittico Vivere appena e Appena Vivere. Ingresso gratuito cultu x.com Michael apre con R$6M+ martedì in anteprima in Brasile. Sperando di avere il miglior debutto dell'anno. reddit Al cinema con 4 euro, in Veneto, tutti i martedì di maggioAnche per questo mese, la Regione rinnova l’atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografic ... genteveneta.it Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermoAnche per questo mese, la Regione rinnova l'atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografic ... ansa.it