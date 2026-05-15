Martedì il cinema con biglietto a 4 euro | le sale aderenti e i film in programma
Martedì prossimo torna l’appuntamento settimanale con il cinema a prezzo ridotto. In diverse sale della zona, il biglietto costerà 4 euro, consentendo di vedere una selezione di film in programma. L’iniziativa si svolge ogni settimana e mira a offrire un’occasione per frequentare le sale cinematografiche approfittando di tariffe agevolate. Sono previste proiezioni di film di vari generi, con un focus sulla varietà di autori e racconti provenienti da diversi paesi.
Il 19 maggio a Venezia e provincia torna il martedì al cinema, l’iniziativa che ogni settimana invita il pubblico a riscoprire il grande schermo con il biglietto a 4 euro: un percorso pensato per valorizzare il cinema come esperienza condivisa, intrecciando autori internazionali, racconti del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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