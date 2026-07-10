Pensionati che continuano a lavorare un fenomeno in crescita | per 158mila non è più un punto di arrivo ma una tappa di un percorso più lungo

Sono circa 158.000 i pensionati che continuano a lavorare, considerandolo una fase più lunga della loro carriera. Negli ultimi anni, il numero di persone che sceglie di non smettere di lavorare dopo aver raggiunto l’età pensionabile è aumentato. Il rapporto annuale dell’INPS evidenzia come questa tendenza interessi tutti i settori, anche quello pubblico, e si sia consolidata come una presenza stabile nel mercato del lavoro.

Negli ultimi anni, il confine tra lavoro e pensionamento si è fatto sempre più sfumato. Il XXV Rapporto Annuale dell’INPS dedica un’analisi approfondita al fenomeno dei “pensionati lavoratori”, mostrando come sia diventato una componente strutturale del mercato del lavoro, in crescita costante in tutti i settori, compreso quello pubblico. I numeri sono chiari: nel settore privato non agricolo, il numero di pensionati che continuano a lavorare è passato da circa 40mila nel 2019 a quasi 158mila nel 2023. Un aumento notevole in soli quattro anni. Le imprese che impiegano almeno un pensionato lavoratore sono più che quadruplicate, passando dall’1,5% al 6,4% del totale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Missione Pnrr compiuta, apre una nuova Casa della comunità: "Non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso dinamico"Da lunedì entra in funzione la nuova Casa della Comunità a Castrocaro Terme e Terra del Sole, realizzata nell’ambito della Missione 6 del Piano...

Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta: «Chi è qui deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso. Voglio rimanerci il più a lungo possibile»Nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di lavorare per il club e di...

Temi più discussi: Pensionati che lavorano ancora: dove in Europa pesa di più la necessità economica; Pensionati che continuano a lavorare, un fenomeno in crescita: per 158mila non è più un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso più lungo; Ecco perché con l’inverno demografico si estende il fenomeno dei pensionati lavoratori; Inps: in pensione sempre più tardi, donne ancora penalizzate. Aumenta il lavoro ma calano i salari.

Presentato alla Camera il report annuale dell'Inps. La pensione di vecchiaia stabilmente oltre i 67 anni, sette anni più tardi rispetto al 1995. Ma molti pensionati per scelta o per necessità continuano a lavorare. Un lavoratore su 7 è straniero. Leggi l'articolo di C x.com

Uilp, pensionati lavoratori quadruplicati in quattro anniI numeri Inps confermano un fenomeno ormai evidente: molti pensionati continuano a lavorare. A dirlo è Carmelo Barbagallo, segretario generale Uilp, commentando il dato Inps che attesta che il numer ... ansa.it

Pensionati che lavorano ancora: dove in Europa pesa di più la necessità economicaCirca il 13% dei pensionati nell’UE continua a lavorare. Oltre alle necessità economiche, gli esperti citano anche nuove abitudini, cambiamenti demografici e carenza di manodopera. View on euronews ... msn.com