Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta | Chi è qui deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso Voglio rimanerci il più a lungo possibile
Nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di lavorare per il club e di rispettare la storia e il DNA della squadra. Ha espresso la volontà di rimanere nel ruolo il più a lungo possibile, evidenziando l’impegno verso la società in vista della 36ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni sono state rivolte a motivare il gruppo in vista dell'incontro.
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[MN] Probabile formazione contro l'Atalanta: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. reddit