Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta | Chi è qui deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso Voglio rimanerci il più a lungo possibile

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di lavorare per il club e di rispettare la storia e il DNA della squadra. Ha espresso la volontà di rimanere nel ruolo il più a lungo possibile, evidenziando l’impegno verso la società in vista della 36ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni sono state rivolte a motivare il gruppo in vista dell'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui