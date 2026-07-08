Il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato le ragioni delle scarpe bucate indossate dal calciatore Pedro Neto ai Mondiali. Secondo lo specialista, le scarpe presentano fori che favoriscono la ventilazione e riducono il sudore durante la partita. Questa scelta si basa su preferenze personali e sulle esigenze di comfort del giocatore, che ha deciso di indossare calzature con fori, piuttosto che scarpe tradizionali.

Il dott. Matteo Vitali, ortopedico dell'Ospedale San Raffaele di Milano spiega i motivi delle singolari scarpe indossate dal portoghese Pedro Neto durante i Mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pedro Neto e le scarpe bucate. Il motivo

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