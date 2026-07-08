Durante la partita tra Spagna e Portogallo agli ottavi dei Mondiali, i tifosi hanno notato che Pedro Neto indossava scarpe da calcio con uno scarpino bucato, con un foro evidente sul tallone destro. Neto, 26 anni e giocatore del Chelsea, ha scelto di continuare a usare le scarpe con il foro. La presenza del foro potrebbe essere collegata alla sindrome di Haglund, una condizione che provoca infiammazione e dolore al tallone, spesso associata a deformità ossee.

Gli occhi dei telespettatori e appassionati di calcio più attenti, guardando la gara tra Spagna e Portogallo valida per gli ottavi di finale dei Mondiali (poi vinta dagli spagnoli), si sono accorti di qualcosa di “anomalo” sulle scarpette del giocatore portoghese Pedro Neto, 26enne del Chelsea, con un foro molto vistoso dietro lo scarpino destro. Di cosa si tratta. In molti non lo sanno ma il calciatore soffre della sindrome (o morbo) di Haglund. Si tratta di una patologia del retropiede che causa un’infiammazione (dolorosa) innescata da una prominenza ossea del calcagno (l’osso che forma il tallone). La patologia si sviluppa progressivamente nel corso del tempo e si verifica con una deformità ossea all’interno o all’esterno del tallone che limita o interferisce con le capacità motorie di chi ne è colpito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché Pedro Neto gioca con gli scarpini bucati: cos’è la sindrome di Haglund

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