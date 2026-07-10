Pavard lascia l’Inter dopo un anno in prestito al Marsiglia. La rottura con il club è definitiva, anche se il giocatore afferma: «Resto? Se mi vogliono sì». La decisione di lasciare è stata confermata, ma il francese non esclude un futuro diverso, rimanendo disponibile a rimanere in squadra se ci saranno offerte. La separazione è stata ufficializzata, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

di Paolo Moramarco Pavard in uscita dall’Inter dopo un anno in prestito al Marsiglia. Chiari i motivi della rottura, ma il francese non ci sta e parla di permanenza. Uno dei temi più caldi del mercato in uscita dell’Inter riguarda Benjamin Pavard. Rientrato dal prestito al Marsiglia, il difensore francese non sembra avere spazio nel progetto nerazzurro, non per questioni tecniche ma per motivi di spogliatoio. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter Come ricostruisce TMW, la frattura insanabile si sarebbe generata a partire dalla stagione 202425, culminata con la finale di Champions League persa dal Paris Saint-Germain: Pavard, a causa di un infortunio alla caviglia, non riuscì a incidere come sperato, mentre altri compagni continuarono a giocare, alimentando malumori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard in uscita: i motivi della rottura sono chiari! Ma lui intanto rivela: «Resto? Se mi vogliono sì»

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