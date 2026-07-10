Inter senti Pavard | Resto se mi vogliono

Un giocatore dell’Inter ha dichiarato di voler restare in squadra solo se sarà ancora desiderato. La società sta valutando il mercato per rafforzare la difesa, con due obiettivi principali. Per il primo, Chalobah è in vantaggio. Per il secondo, si prevede di intervenire ad agosto, con l’intenzione di puntare su un giovane. Tuttavia, si valuta anche un possibile cambio di strategia, che potrebbe modificare i piani iniziali.

L'Inte ragiona sulla difesa, dove punta a due acquisti. Per il primo c'è in pole Chalobah, per il secondo si andrà ad agosto e l'idea è quella di puntare su un giovane ma occhio a un possibile, se non proprio probabile, cambio di rotta. Pavard, di rientro dal prestito al Marsiglia, sarà presente al raduno di inizio settimana prossima. Il francese è già arrivato a Milano ieri, come testimoniato dalla foto sui social: "Benji l'interista" è stato il commento della moglie, un messaggio che vuole essere dichiarazione d'intenti: il difensore farà tutto il possibile per giocarsi le chance di permanenza e per quanto l'Inter, almeno per ora, sembra avere altri piani non è detto che alla fine, anche per ragioni economiche, non prevalga la soluzione interna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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